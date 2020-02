Advierten de posibles trastornos visuales tras tomar por primera vez la dosis más alta de Viagra

En cualquier caso, el investigador puntualiza que los pacientes con disfunción eréctil no deberían preocuparse por posibles efectos secundarios de la Viagra. Estos efectos secundarios persistentes parecen ser muy raros. “Aunque estos medicamentos, cuando se usan bajo el control de los médicos y en las dosis recomendadas, proporcionan un apoyo sexual y mental muy importante, no deben utilizarse ni repetirse dosis no controladas e inapropiadas “, concluye Karaarslan.

