Advierten de impacto a la economía por seguir en listas

Una de las empresas extranjeras con presencia en Panamá desde hace años es 3M. Maira Serrano, asesora legal senior de la multinacional, explicó que la compañía se rige por leyes anticorrupción foráneas de Estados Unidos e Inglaterra que buscan que no se produzcan actos de corrupción en la cadena de suministro de clientes y proveedores. “No importa si el negocio es muy grande y muy atractivo, si no es de la manera correcta, no se hace”, sostuvo.

