Advierten de huelga de brazos caídos en el hospital regional de La Chorrera

No obstante, el personal de salud en la provincia de Panamá Oeste no es el único con este problema, ya que el personal sanitario dentro de las planillas 946 949, 950, 951, 955, 956, 957, 958, 960. 961, enfrenta el mismo dilema.

El personal sanitario contratado para laborar en las salas de Covid-19 del hospital regional Nicolás A. Solano en Panamá Oeste, no descartó entrar a una huelga de brazos caídos el 1 de septiembre, de no recibir sus salarios atrasados antes del 31 de octubre próximo.

