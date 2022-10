Advierten afectación en funcionamiento del Hospital José Domingo de Obaldía por recorte presupuestario

Destacó que es un hospital de tercer nivel regional, es decir, que da respuesta especializada de tercer nivel donde prácticamente no refieren pacientes a la capital de ninguna índole, hay capacidad suficiente de especialistas, subespecialistas, tecnología para manejar pacientes, tenemos tres unidades de cuidados intensivos, “nosotros resolvemos prácticamente todo, somos centros de referencia, es decir que no solo atendemos la población de David y Bocas del Toro, también toda la Comarca Ngäbe Bugle, la zona sur de Veraguas, Soná, nos envían pacientes para acá, el cordón fronterizo de Costa Rica, todas la población cercana a Costa Rica”.

You May Also Like