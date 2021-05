Advierten a Osaka: se va de Roland Garros si no habla | Europa al día | DW

En 1998, aún como tenista activa, Steffi Graf establece la fundación “Children of Tomorrow”. La institución apoya a niños y familias que son víctimas de la guerra, la persecución u otras formas de violencia. “A lo largo de los años, nuestra labor es cada vez más solicitada”, dice Graf hoy. “Naturalmente, mi mayor deseo es que nuestro trabajo ya no fuera necesario.”

