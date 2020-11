Advierten a comerciantes sobre normas de bioseguridad

Las declaraciones se dieron luego de que en distintos operativos realizados en la ciudad el fin de semana se detectaran personas y comercios que no cumplían con las medidas. Cedeño detalló que el sábado, a las 5:00 a.m., hallaron un local de Bella Vista con personas que habían quedado dentro consumiendo licor a pesar de que este había cerrado el viernes a las 11:00 p.m.

You May Also Like