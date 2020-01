Aduanas desarrolla operativos simultáneos a nivel nacional

En la provincia de Bocas del Toro, inspectores del DPFA retuvieron en un local comercial ubicado en Finca 4, distrito de Changuinola, más de 5 mil unidades de cigarrillos que tienen prohibida su venta y unas 9,417 unidades de medicamentos por no tener registros sanitarios y documentación que avale su tenencia legal , mientras que en el puesto de control de Milla 21, próximo a la frontera de Guabito se retuvo un Camión con 8,746 unidades de plátanos, que al verificar la procedencia de los productos agrícolas con la factura presentada e inspeccionar en el terreno con técnicos del MIDA no pudieron justificar su procedencia según certificación.

