Adriana De La Guardia: ‘Que leche que se fijan en cosas negativas’

Luego del “terremoto con derrumbe” que se formó con el tema de Adriana De La Guardia y Mayer Mizrachi, la excompetidora de Calle 7 subió un video en el que explica que solo ven las cosas negativas que ella hace, más no lo positivo, que ha hecho bastante por los más necesitados.

“Las cosas positivas no generan ni levantan tantas pasiones si tú mismo no te echas flores o tú mismo no dices que estás haciendo las cosas buenas… Yo toda mi vida he subido cosas positivas en mis cuentas, que leche que se fijan siempre en las cosas negativas y cuando hablo de otras personas”, explicó.

Destacó que desde que empezó la cuarentena ha estado ayudando a un montón de gente con una campaña de las empresas pequeñas que están golpeados en esta pandemia. “Les dije a todos que me mandaran sus “flyers” y por tres días yo los promocionaba para decirle a la gente que podían consumir o comprar…”, dijo Adriana.

Ha trabajado con diferentes fundaciones y tipos de empresas que han brindado apoyo durante la cuarentena. Ha apoyado con donación para crear bolsas de comida. “Con el sudor de mi frente, con mi trabajo, con mis quincenas”, explicó.

Para ella, es muy fácil juzgar y jugar con la mente de las personas. Destacó que la Adriana que está en Instagram “es una Adriana a las que yo le doy la oportunidad que conozcan. Yo soy una persona preparada, trabajadora y con ganas de seguir echando pa’lante y ayudar a todo el que se pueda ayudar”, mencionó.

No se sintió arrastrada por Mayer porque considera que la persona a quien se dirigió no es ella, “yo no soy así. En mi Instagram muestro lo que quiero mostrar”.

Culminó con que ella es mucho más que teta, nalga y vestidos de baño. “Si el mensaje lo dije mal, pues mi error. Mucha gente allegada a él me dijo que entendieron el mensaje, pero simplemente él lo agarró y lo acomodó a su manera”, comentó.

Los seguidores de Mayer se tomaron el tema de a pecho. Dicen que sus palabras “la enterraron”. ¡Santo!

“Yo entro al perfil de esta pelá que con todo el carácter moral dice que eso está equivocado y yo veo lo que ella sí publica, bikini, escote y cerveza. Le pagan para subir foto en bikini, porque si no tiene foto, no tiene likes…”.