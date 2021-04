Adriana Abenia posa en ‘topless’ y lencería y conquista tanto a su marido como a Instagram

“ Vámonos a la playa “, propuso él como frase para el post. Y ella no dudó en contestar aceptando la proposición: “¡ Tengo la maleta ya hecha ! Mira debajo de la cama”. Y está claro que, con el look que muestra, está más que preparada para bañarse en el mar y tirarse en la arena a tomar el sol, por lo que podrían tener en marcha un planazo muy veraniego .

No son pocas las veces que Adriana Abenia ha subido la temperatura en su cuenta de Instagram . Y es que la actriz no duda en mostrarse lo más natural posible en sus redes sociales, donde comparte desde sus secretos y experiencias sobre la maternidad hasta donde habla de sus operaciones de pecho por el “bulto sospechoso” que le salió.

You May Also Like