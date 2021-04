Adquisición de vacunas solo es negociada por el Gobierno al no contar con certificado de libre venta

“Es la respuesta que nos ha dado cada uno de los laboratorios con quienes nos hemos sentado en la mesa de negociación, por ahora solamente vamos a estar negociando con el Gobierno panameño en el caso nuestro y sé que así es mundialmente, no han determinado negociar con compañías privadas ya que las vacunas todavía no son vacunas licenciadas en este momento, hasta ahora tienen un permiso de emergencia y por eso solamente están llegando a hacer contacto directo con los Gobiernos… son canalizadas a través del Estado y nosotros responsablemente hemos comunicado a cada de los entes privados que se han acercado para hacer la consulta, no depende del Gobierno panameño, depende estrictamente de los laboratorios que están proveyendo estas vacunas”, manifestó Berrío.

