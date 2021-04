Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio, la llave de la Caja de Pandora

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga no estuvo de acuerdo con el fallo de Loaiza que, como se dijo, pidió sobreseer a 16 personas, y por eso apeló el 17 de julio de 2018. El Segundo Tribunal Superior no ha fallado todavía.

De momento, no tiene ninguna causa abierta en Italia, aunque su nombre aparece en varias ocasiones en el sumario de los casos juzgados en Italia por corrupción internacional en Panamá. Esto hace que no sea descartable un interrogatorio por parte de los fiscales italianos.

