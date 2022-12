Administrativos de policlínica de Santiago en huelga de hambre

El vocero de los funcionarios administrativos en Santiago, comentó que se ha establecido una mesa del diálogo en Panamá, pero que ahora no quieren discutir el tema de la no represalia en contra de los colaboradores de la CSS y e l reintegr o a los más de 30 funcionarios despedidos durante la huelga.

Ellos no descartan que en las próximas horas, más funcionario s puedan sumarse a esa medida en solidaridad, si no son escuchados por los administradores de la Caja de Seguro Social para que resuelva esta crisis en la institución.

Eduardo Castillo, vocero de los funcionarios, sostuvo que, a más de un mes de las protestas por los reclamos a las mejoras salariales , entre otros, ahora no pueden regresar a sus puestos de trabajo por temor a represalias, ya que las autoridades de la CSS no han firmado el acuerdo de finalización de huelga.

You May Also Like