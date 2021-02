Adiós, Richard. Adiós, Ricardo

Luego leí de Ricardo Ríos Torres, “La épica de la soberanía”. Fue en aquellas páginas donde comprendí lo que un puñado de panameños comprometidos pueden hacer: plantar banderas que dan como fruto soberanía. Fueron capaces de comprender su circunstancia y no negarse a cumplir con su misión. En ese libro, nos retrató a todos: a los de entonces como dispuestos a dar la cara, a los de hoy como meros espectadores de un drama que parece no concernirles.

