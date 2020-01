¡Adiós estrías! Los avances de la cosmética contra este problema

Si utilizamos un microscopio para ver las células de la piel de las personas que tienen estrías, encontraremos que los fibroblastos, que son las células encargadas de fabricar las vigas que mantienen la elasticidad, se han vuelto terriblemente perezosos, y estas células, que en una demostración de vagancia no cumplen su función, ocasionan la falta de elasticidad y la rotura de la piel . En realidad, una estría es una forma de herida, aunque no sangre y no llegue a producir dolor.

