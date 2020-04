¡Adiós, desorden! Así es el método de almacenamiento con el que tus hijos recogerán solos sus juguetes

El arcón que instalasteis en sus cuartos es poco efectivo, pues, cada vez que quieren sacar la fábrica de slime(que, por supuesto, dejaron al fondo la última vez que la utilizaron), tienen que dejar por el suelo (¡o por donde se les ocurra!) el resto. Por no hablar de las estanterías abarrotadas de figuritas que lo único que logran es atrapan (o generar) polvo… Sabéis que necesitáis una solución efectiva para organizar sus cuartos y, además, para lograr que lo hagan ellos solitos , pero, a estas alturas, no tenéis espacio ni ingenio para idear una medida salvadora.

Lápices de colores en la alfombra, muñecas entre los huecos que forman los cojines del sofá, bloques de construcción en cada rincón, cochecitos en el pasillo… Da igual el lugar de casa por el que te muevas, siempre hay un juguete fuera de sitio con el que tropezarse. Aunque intentas que no te saque de quicio y recuerdas, como más (o menos) mimo, que hay que dejar cada cosa en su lugar, la realidad es que sabes que los niños no disponen de un espacio único y de fácil organización con el que se puedan esmerar con esta tarea y que, además, sea de fácil acceso cuando llega la hora de jugar. ¡Por qué aquello de ‘Con un poco de azúcar’, de Mary Poppins, no funcionará en la vida real!

