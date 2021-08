adiós al bendito malvado del motociclismo mundial

Que deje MotoGP como piloto no implica que vaya a estar fuera del paddock, ni mucho menos. Tras gestionar con éxito el Sky VR46 desde 2014 en las categorías de Moto3 y Moto2 con monturas KTM y Kalex, en 2022 dará el salto a MotoGP con Ducati como suministrador . Ese será el próximo capítulo de una carrera legendaria. “A partir de enero mi vida será totalmente distinta”, apuntó, e incluso admitió que él mismo podía haber sido uno de los pilotos de ese equipo Aramco VR46. “Podía haber corrido junto a mi hermano (Luca Marini), pero he decidido dejarlo”, señaló.

“Dije que adoptaría mi decisión después del verano y he decidido parar después de esta temporada . Esta será la última segunda parte de la temporada que disputaré”, anunció. “Es difícil decir que el año que viene no estaré compitiendo, haciendo lo que he estado haciendo 25 o 30 años”, admitió, emocionado.

