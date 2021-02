Adiós a la familia real

Según informó el periódico The Guardian, la pareja procurará no avergonzar a la Reina Isabel II —a quién dicen profesarle un cariño y un respeto profundo— con lo que puedan decir ante las cámaras, en una entrevista que despertó expectación en el Reino Unido.

El tabloide ‘Daily Mail’ aseguró que los pies de Harry estaban deteriorados debido a ‘un fuerte entrenamiento militar’. La corresponsal de la Casa Real británica del diario ‘The Times of London’ le dijo a ‘The New York Times’ que este movimiento ‘era inevitable’ y que prueba de ello son sus recientes acuerdos de trabajo con importantes empresas, como Netflix y Spotify.

Entre otras cosas que abandonarán tanto el príncipe Harry como su esposa Meghan Markle están su patronato real, que conlleva una serie de privilegios y funciones desempeñadas por algún miembro de la familia real. Por ejemplo, en el caso particular del príncipe Harry, no desempeñará más alguna función en el Ejército británico.

