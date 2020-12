¿Adicto a la cafeína? Pros y contras de la popular droga

La verdad es que debido a que el metabolismo es determinado genéticamente, no todo el mundo responde a la cafeína de la misma manera. Por eso, algunas personas se toman una taza de café en la mañana y no pueden dormir por la noche, mientras que otros se pueden tomar un espresso doble tras la cena y dormir como bebés.

No obstante, la evidencia científica indica que una cantidad moderada de té o café no es perjudicial para la salud.

