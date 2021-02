Adenda en licitación de la CSS creará escasez de medicinas

Una empresa que se haya ganado por primera vez –en la licitación No. 01-2017– un reglón con un certificado de intercambiabilidad y que haya suplido durante 3 años a la CSS, “de manera perfecta, con un producto de excelente calidad, pero que solo vende en Centroamérica”, no podrá participar en esta nueva licitación, de acuerdo con el nuevo requisito, ya que solo ha surtido durante 3 años a la CSS, y no entre 5 y 10 años, y tampoco vende a países de alto standard.

Un agente comercial que pidió reserva de su identidad explicó que esta adenda busca favorecer a un laboratorio en particular, pero prefirió omitir su nombre, y no garantiza la calidad de las medicinas de riesgo moderado o bajo, porque –como en el caso del omeprazol– están comprobados.

“La gran ventaja de esa exigencia es que asegura que los pacientes recibirán medicamentos de calidad bien comprobada, más que el certificado de intercambiabilidad (que se aplica a tabletas y cápsulas) solamente. Esta exigencia cobra mayor importancia en aquellos productos con estrecha ventana terapéutica, es decir, aquellos productos cuya dosis no puede variar, tiene que ser precisa. La primera gran desventaja es que, desafortunadamente a Panamá no llegan muchos productos con esa certificación de EMA y/o FDA, por lo que posiblemente varios renglones quedarán desiertos de oferentes, de mantenerse esa exigencia. En otras palabras: habrá faltantes”, advirtió la Aredis, presidida por Lucas Verzbolovskis.

