Adele asegura que apoya a la selección inglesa “en silencio” para cuidarse la voz

No por nada The Colosseum, en el Caesars Palace, donde actúa y con quien ha tenido sus más y sus menos, ha instalado un complejo sistema de ventilación para garantizar la mejor calidad posible del aire en el recinto. Adele se sometió a una cirugía en sus cuerdas vocales en 2011.

“Adele quiere evitar un excesivo estrés en sus cuerdas vocales. La verdad es que se ha comprometido a dar lo mejor de sí misma cada noche en su espectáculo. Y uno de los puntos clave ha sido el de proteger su voz en las noches del viernes y del sábado”, ha declarado una fuente cercana a la diva a la columna Bizarre del periódico The Sun on Sunday.

Y todo por cumplir con un contrato que hasta ahora le ha dado más de un problema. La intérprete de temas como Skyfall o Rolling in the deep está sacrificando su pasión futbolística y el apoyo a su país p ara asegurarse de su voz está en las mejores condiciones durante su temporada de conciertos en Las Vegas.

