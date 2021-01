Adele acuerda con su ex no escribir canciones sobre su divorcio

“Ambos saben que su hijo Angelo debe estar protegido y es por eso por lo que Adele ha aceptado no cantar sobre su relación . Su nuevo álbum tendrá un sonido diferente de todos modos, por lo que no le ha molestado demasiado que Simon esperara que ella mantuviera su relación fuera de su música. Es una muestra de respeto”, concluyó la fuente anónima.

Tal y como publica el diario británico The Sun, Adele y Simon Conecki han llegado a un acuerdo de divorcio, tras dos años de separación, que incluye no escribir canciones sobre él como una señal de respeto.

Todos los músicos y cantautores saben que si hay un tema más recurrente que el amor para escribir canciones es el desamor. Y mucho más si se trata de experiencias personales. Pero Adele, una de las cantantes de más éxito del planeta, no podrá escribir canciones sobre su divorcio , porque ha acordado con su ex no tocar ese tema.

