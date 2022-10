Adelantado del Mar del Sur

A Vasco Núñez de Balboa (el nombre también ocurre como Blasco Núñez en algún documento de época) se le otorgó el título de Adelantado, y muchos creen que fue por llegar el primero al Mar del Sur. Pero no fue así. El de Adelantado era uno más de los títulos concedidos por el monarca en el reino de España. Entre otros se conferían (y hoy se confieren) los de duque, grande de España, marqués, conde, hidalgo, señor, etc.

