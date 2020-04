Adara Molinero cuenta todos los detalles sobre sus operaciones estéticas: labios, bótox, la decepción con sus pechos…

Desde que Adara Molinero se convirtió en uno de los rostros más populares de Mediaset tras proclamarse ganadora de Gran Hermano VIP, muchos de sus seguidores le han preguntado acerca de sus intervenciones estéticas. Por ello, este jueves la expareja de Gianmarco Onestini ha decidido compartir la verdad sobre este tema en su último vídeo de Mtmad.

Para empezar, la exazafata confiesa que no está contenta con el resultado de su operación de pecho: “Le pedí al cirujano que me pusiera poco, porque a mí me gusta el pecho muy pequeño. Las tallas 85 B o C, muy finas a mi modo de ver”, avanza en la grabación, a lo que añade: “Pues, sinceramente, me las veo enormes… pero no pasa nada”.

La modelo, de 27 años, explica que volverá a pasar por el quirófano para corregir “la carnicería” que le hicieron: “He pensado muchísimas veces en quitarme, porque me veo demasiadas y no me gusta. ¿Que si lo voy a hacer? Probablemente sí, me volveré a operar y me dejaré le pecho pequeño”, cuenta. No obstante, esperará a reencontrarse con su madre, Elena Rodríguez, después de Supervivientes, ya que fue su principal apoyo tras su primera intervención.

Por otro lado, Molinero también ha desvelado que se puso botox en la frente para “parar las arruguitas” y que se inyectó “un tipo de ácido especial para las ojeras”: “Es algo increíble, como si hubierais dormido tres meses seguidos”, ha valorado. En cuanto a sus labios, la televisiva ha subrayado que no han pasado por ninguna intervención, ya que son “normales” y se siente bien con ellos.

Molinero apoya a quienes deciden operarse: “Estoy a favor de las operaciones, siempre con medida y precaución”, dice en el vídeo, apuntando que “hay que mantener la esencia”: “Para mí lo más importante es que no parezcas otra persona”, opina.

