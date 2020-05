Adara desvela su temor tras la vuelta de su madre Elena de ‘Supervivientes’

Adara Molinero, ganadora de Gran Hermano VIP 7, ha confesado este sábado que le atemoriza enfrentarse a tener una conversación con su madre Elena, que vuelve de Supervivientes, tras sus declaraciones sobre lo complicada que fue su infancia, según ha publicado Lecturas.

La exazafata ha admitido que le da “miedo” decirle a su madre que ha “echado de menos jugar con ella y hacer cosas juntas”, unas declaraciones que hizo tras la revelación de Elena durante una de las pruebas del reality de supervivencia, cuando aseguró arrepentirse de no haber jugado tanto con sus hijos cuando eran pequeños.

Sin embargo, Adara no tiene reproches para su madre, y la defendió en la misma entrevista asegurando que “siempre ha trabajado muchísimo en una fábrica” y que se trataba de “cosas que tenemos que hablar”.

Adara y su hermano Aitor se reencuentran con su madre Elena en ‘Supervivientes’. TELECINCO

La dura infancia de la modelo quedó al descubierto cuando esta dibujó su ‘curva de la vida’ durante su paso por GH VIP, donde desveló que “mi madre tuvo una pareja que se portó muy mal con mi hermano, conmigo y con ella”. “Mi infancia se vio marcada por él, le tenía autentico terror”, aseguró entre lágrimas.

Meses después fue Elena la que, en una prueba similar en Honduras, rompió a llorar explicando lo difícil que había sido “escuchar por la tele de que mi hija ha tenido una mierda de infancia por culpa de otra persona”. Y confesó que sentía “vergüenza de mí misma por haber llenado un hueco de mi soledad”. “Separada y con dos hijos, acabé estando con cualquiera“, manifestó muy conmovida.

Tras la confesión de su madre, Adara decidió sincerarse sobre lo ocurrido cuando era pequeña y contó que “el exnovio de mi madre me destrozó” y que “solo con mirarme me daba miedo”. “Aquel hombre nos castigaba sin jugar, sin reír. Un día me dio tal bofetada que me tuvieron que llevar al médico”, manifestó en la entrevista, donde desveló también que les pegaba “donde no dejaba marcas”.

El paso de ambas por sendos concursos, sin embargo, ha servido para que su familia lime asperezas y tengan la voluntad de estar más unidos que nunca como confirmaron Adara y su hermano Aitor en el reencuentro con su madre durante el último programa de Supervivientes. Los hermanos, que no tenían muy buena relación, prometieron a su madre que “se acabó la tensión, el no hablarnos, el mal rollo, el que no estemos unidos”