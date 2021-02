Adames, Rosas y López verán cambios a la Ley No. 43

Afirmó que “no se está tratando de eliminar la certificación ni la recertificación ni mucho menos, si no darle un rol diferente al examen per se que viene de Estados Unidos y la oportunidad de que esos jóvenes que están ya graduados, que de repente no les han dado la idoneidad, puedan hacer un trabajo porque ya son médicos. Por ejemplo, [que] en el hisopado puedan estar haciendo algún tipo de trabajo…”, aseguró.

En medio de cuestionamientos, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional creó una subcomisión para que analice si es viable el proyecto de ley No. 525, que modifica la Ley No. 43 de 2004, sobre el régimen de certificación y recertificación de los profesionales y especialistas técnicos de la salud.

