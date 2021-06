Adames denunció amenazas a periodista y ‘la otra pandemia’

Esto, añadió, “irrita al poder”. “El periodismo independiente no necesita del poder para existir. Nuestra obligación es servir a los gobernados, no a los gobernantes. Entre los planes de Adames como presidente del CNP está la implementación de un mecanismo de protección para periodistas, con protocolos eficientes y seguros, frente a amenazas a su vida e integridad.

