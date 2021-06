Adames busca robustecer el apoyo para su candidatura; CD le da espaldarazo

El próximo 1 de julio, día en que la Asamblea Nacional escoge a su nueva junta directiva, será un día de formalismos.

Crispiano Adames, el diputado al que la bancada del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) escogió como su candidato a la presidencia de ese órgano del Estado, no solo tendría los 34 votos de sus copartidarios (con él, son 35) y los 5 del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), aliado del PRD.

Ayer, la bancada de Cambio Democrático (CD), grupo que se dice opositor al partido de gobierno, decidió que le dará su apoyo. Esto, luego de una reunión en la que incluso participaron los llamados diputados “martinellistas” y en la que estuvo el propio Adames.

Es que luego de obtener la bendición de sus copartidarios en la tarde del pasado miércoles, Adames inició una especie de lobby político en busca de más votos para llegar fortalecido a la elección del 1 de julio, porque, según algunos de sus copartidarios, quiere asegurarse un triunfo arrollador, a raíz de que su candidatura no convence a ciertos sectores del PRD. Quienes se cuadren con Adames también ayudarían a Kayra Harding para la primera vicepresidencia, y al molirena Miguel Fanovich, para la segunda vicepresidencia.

Aparte de los votos del PRD y los del Molirena, Adames tendría ahora 14 votos de CD. Del grupo que simpatiza con Yanibel Ábrego, secretaria general de CD y quien está en campaña para arrebatarle la presidencia del colectivo a Rómulo Roux, le darían su respaldo Dalia Bernal, Lilia Batista, Marylín Vallarino, Nelson Jackson, Génesis Arjona, entre otros. Mientras que, por el lado de los “martinellistas”, aliados del expresidente Ricardo Martinelli, estarían Sergio Gálvez, Alaín Cedeño, Hernán Delgado y Leopoldo Benedetti.

Los grandes ausentes en la reunión de los diputados de CD con Adames, en la que también estuvo la actual vicepresidenta de la Asamblea, Cenobia Vargas, fueron Ronny Araúz, Ana Giselle Rosas y Edwin Zúñiga, aliados de Rómulo Roux, presidente de CD.

El apoyo a Adames, según un comunicado de la bancada de CD, es “en aras de adoptar el mandato constitucional de contrapesos entre los órganos del Estado, garantizando la vigencia del Estado de Derecho”.

Habla Roux

Pero, ¿qué dice Roux? A su juicio, “la decisión de una mayoría de la bancada CD de apoyar al candidato de gobierno no refleja el rol de oposición que el partido Cambio Democrático ha jugado y seguirá jugando, ante un gobierno que se ha olvidado de su pueblo. Cambio Democrático es y será un partido de oposición, independientemente de las alianzas o negociaciones que se den en la Asamblea Nacional. Nuestra alianza es y será con el pueblo”, dijo a este medio.

Adames todavía no se ha reunido con la bancada del Partido Panameñista, según lo que contaron diputados de ese colectivo, pero espera hacerlo la próxima semana.

Mientras que al menos tres de los diputados de la bancada independiente no votarían por el candidato del PRD. Ayer, el diputado Juan Diego Vásquez manifestó que el hecho de que Adames ocupe la presidencia de la Asamblea no lo hace el jefe del parlamento. Aseguró que él no apoyará a alguien que no está alineado con los intereses del país ni con el sentir de la ciudadanía

Reacios y escándalos

Mientras tanto, algunas facciones del PRD, y en la sociedad civil organizada, cuestionan que el diputado del 8-7 sea el próximo presidente de la Asamblea.

En las últimas horas, varios han recordado controversiales capítulos de sus tres periodos en el Legislativo. El más reciente: el proyecto de ley para cambiar las reglas de la certificación médica que, según algunos miembros de la comunidad médica del país, buscaba beneficiar a su hija, estudiante de medicina, quien no había logrado pasar dicha prueba.

También recientemente se dio a conocer que Estados Unidos le habría quitado la visa para viajar a ese país, como lo hizo con su copartidario y exdiputado Pedro Miguel González, quien presidió la Asamblea durante 2007 y 2008.

Uno de los más duros críticos de la candidatura de Adames en el seno del PRD es el expresidente de esa agrupación Francisco Pachi Sánchez Cárdenas. “¡Ay, Omar, que mal hemos manejado al partido por ti imaginado y creado! Tú que siempre sintonizaste con tu pueblo, hoy por desgracia tienes que ver un empecinado grupo de espalda a los intereses nacionales e interesado en sus mezquinos intereses. Bocas del Toro, Calidonia, San Miguelito y otros lugares sin visos de avance social y económico desde hace más de 20 años y para peor destino con desarrollo (de) actividades delincuenciales en ascenso. Difícil imaginar el destino personal y colectivo desde el punto de vista político”, escribió en Twitter.

El abogado y analista político Ebrahim Asvat también mandó un duro mensaje: “las bandas se toman la Asamblea Legislativa”.

La movida de Cortizo

El primero en tomar distancia de la candidatura de Adames fue el propio presidente Laurentino Cortizo.

En un comunicado, dijo que el Ejecutivo respeta la separación de poderes y que no intervendría en las decisiones que tomaron los diputados de la bancada de su partido en la Asamblea.

Precisamente, Cortizo coincidió ayer con el jefe de misión de Estados Unidos, Stewart Tuttle, en la despedida de una estudiante panameña que viajó a ese país para estudiar en la Air Force Academy.

Benicio respalda

Quien sí celebra la elección de Adames es el presidente del PRD, Benicio Robinson.

El diputado bocatoreño considera que la Asamblea “será bien llevada” bajo la gestión de Adames.

Según fuentes del PRD, Robinson jugó un papel clave en la búsqueda de los votos para garantizar la victoria de Adames y la derrota de Ricardo Torres, quien solo logró el respaldo de 11 de sus copartidarios.