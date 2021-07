Adamari López y lo que menos le gusta de su cuerpo | Canas | Celebs | | FAMA

“Él está atacando bastante de los destellos de luz” , dijo entre risas junto a su peluquero de confianza. “Yo he estado buscando soluciones e ideas para ver si más adelante puedo hacerme algún cambio de look, de un poquito de color o de destellos” , explicó la conductora del matutino “Hoy”.

Se trata de las canas, o como su estilita las define, destellos de luz. “Me tienen loca” , expresó con sentido de humor. “ Yo no sé a ustedes, pero a mí me molestan bastante”, prosiguió divertida mientras se las tapaban.

“Estos destellos de luz no me dejaban vivir porque ellos quieren salir con más frecuencia de lo que a mí me gustaría que salieran”, empieza en el video junto a su estilista.

