Adamari López se le va encima a Andrea Meza tras defender a Clara Chía Martí

Finalmente, la actriz puntualizó que aunque no es un hecho que la joven empleada de la empresa de su novio, haya irrumpido en el matrimonio de la colombiana, sí actuó de manera incorrecta: “Es una mujer que no tiene principios”.

Al respecto, López no se quedó callada y aclaró nuevamente su punto, el cual resaltó en que Clara Chía tuvo parte de responsabilidad en presuntamente romper un matrimonio: “Yo no estoy diciendo que él está bien, tampoco ella, o sea, una mujer que entra en una relación, sabiendo que tiene una relación con otra mujer, no es una roba maridos, pero está mal”.

Todo comenzó cuando el matutino sacó a relucir que presuntamente el ex de Shakira y Clara culminaron su relación, lo que derivó que Adamari comentara que la joven de 23 años se apresuró a tener un romance con Gerard: “Ella sabía que estaba dentro de una relación, se pudo haber esperado y no haber aceptado salir con él, en vez de aceptar salir con un hombre con una relación de 12 años con una mujer”.

