Adamari López regresó a las telenovelas con “La Suerte de Ada”: [VIDEO]

Adamari López finalmente regresó a la actuación con el estreno del primer episodio de “La Suerte de Ada”, la parodia inspirada en la comedia romántica “La Suerte de Loli”, que actualmente es transmitida por Telemundo.

Aunque en el 2017, la puertorriqueña tuvo una participación como estrella invitada en la telenovela La Fan, de Telemundo, la última producción grande en la que los televidentes vieron a Adamari López fue en “Alma de hierro”, emitida entre el 2008 y el 2009.

“La Suerte de Ada” debutó en las pantallas de Telemundo con la transmisión del episodio de estreno que estuvo al aire durante la emisión de este jueves 25 de febrero del show matutino “Hoy Día”, producción televisiva que transmitirá semanalmente el gran regreso de la actriz puertorriqueña a la actuación.

Durante el primer episodio de su propia telenovela, Adamari López se integró a las filas de “Global Radio”, la importante compañía radial que le permitirá contar con su propio programa en una de las estaciones más escuchadas de California. Sin embargo, muchos trabajadores no están muy contentos con la llegada de López.

“Adamari llegó para quedarse, va a ser la nueva imagen de Global Radio”, fue la sorpresiva frase de Vicente (Alejandro López) que dejó sin palabras a Rox y Matías, los personajes interpretados por los actores Gisella Aboumrad y Christian Chávez.

Disfruta aquí del primer episodio de “La Suerte de Ada”

La Suerte de Ada, Capítulo 1: Llegando a Global Radio | hoyDía | TelemundoVideo oficial de hoyDía. A su llegada a Global Radio, Adamari se tiene que enfrentar a grandes retos y sorpresas. No todo es felicidad como lo esperaba, ¿podrá sobrevivir al primer día de trabajo? Disfruta del gran estreno de La Suerte de Ada.

En el próximo episodio de “La Suerte de Ada”, la audiencia de habla hispana disfrutará de las clases de locución que tomó Adamari López para debutar con su propio programa en “Global Radio”, esto sumado a la envidia que ha desatado con su llegada a la importante estación radial.

Al ser cuestionada sobre su regreso a las telenovelas, López admitió en ‘Hoy Día’ las emociones que sintió en este nuevo proyecto: “Nerviosa y emocionada, precisamente son dos de las características que puedo decirte que tuve en el momento en el que estuve en el set. No sabía cómo se iba a ver, no había visto nada hasta este momento. Todo el mundo me recibió muy bien y con mucho cariño, no con esas envidias que demuestran los personajes, fue muy bonito”.

Gaby Espino, Amaranta Ruiz, Mika Kubo, Salvador Muñoz, Xavier Rivero, Ricardo Alamo y Jesus Moré son algunas de las personalidades que formarán parte de los próximos episodios de “La Suerte de Ada”, producción exclusiva de Telemundo que será transmitida todos los jueves durante la emisión del show matutino “Hoy Día”.

En la actualidad, Adamari López es una de las presentadoras principales de “Hoy Día”, una de las más recientes producciones televisivas de Telemundo que se transmite de lunes a viernes a partir de las 7:00 AM, Hora del Este.

Los usuarios en las plataformas digitales no tardaron en reaccionar a la participación de López en la nueva parodia de Telemundo inspirada en ‘La Suerte de Loli’: “Me encantó la actuación”, “Qué bella, ojalá y quiera continuar con su carrera como actriz”, “Muchas felicidades por este gran logro”, “Siempre ha sido bella y excelente actriz”, “Que lindo verla una vez más en novelas”.

El nombre de Adamari López es referencia en la industria de la actuación por su participación en grandes melodramas como “Amigas y rivales” (2001) y “Gata salvaje” (2002), producciones televisivas que rompieron récord en audiencia en Latinoamérica y los Estados Unidos.

