Adam Toledo murió tras ser baleado por la policia de Chicago y este video captó el tiroteo | Univision Chicago WGBO

“Eso que tiene que ver, si fue pandillero o no, no te da el derecho de matarlo”, lamentó Paulino Vargas, un mentor que trabaja con jóvenes la organización New Life Centers. “Es hijo de alguien, hermano de alguien, es un niño, la mayoría de nuestra gente debería de tener más compasión”, añadió.

“Lo que sí sé y diré es que la señora Toledo y su familia necesitan nuestro amor y apoyo en este momento, no que se les juzgue”, declaró la alcaldesa. Algo a lo que también reaccionó la organización New Life Centers, ubicada en La Villita.

La Oficina de Responsabilidad Policial informó el miércoles 14 de abril que este jueves 15 de abril se daría a conocer el video y otros materiales en relación al incidente de la policía de Chicago con el niño de 13 años y que acabó con su vida. Este comunicado llegó un día después de que aseguraran que no iban a revelar el video a petición de la familia. “Por una solicitud de la familia Toledo, hoy, COPA no compartirá inmediatamente el video ni otros materiales, mientras la familia continúa lamentando la pérdida del menor”, explicó la entidad el martes 13 de abril través de un comunicado de prensa.

