Adam Toledo: El vídeo de un policía que mata a un menor latino con las manos en alto agita Chicago | Internacional

Tras el incidente, el departamento de policía había dicho que encontraron un arma en el lugar, y que era la que supuestamente sostenía el menor. El The New York Times realizó un análisis detallado de las imágenes y de un segundo vídeo difundido por las autoridades. En los momentos previos al tiroteo, muestra el análisis del Times , se puede ver a Adam sosteniendo lo que parece ser un arma, que deja caer detrás de una valla de madera justo antes de levantar las manos.

