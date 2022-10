Adam Levine canta por primera vez en español en ‘Ojalá’, su nuevo tema junto a Maluma y el dúo The Rudeboyz

“Mis colegas y amigos Kevin y Chan (The Rudeboyz) son increíblemente talentosos. Han crecido en la industria de la música junto a mí , colaborando juntos durante más de 10 años; y me hace muy feliz ser parte de éste, su primer sencillo como artistas y junto al gran Adam Levine”, dijo Maluma al respecto.

“Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí. Ojalá sea mi nombre que quieras repetir y ojalá lo mismo me pase a mí . Ojalá no pueda olvidarme de ti”, dice en español Adam con algo de acento estadounidense.

