Acusan a un joven de robar una bici y le cortan la mano con un machete, pero los médicos logran reimplantársela

El agredido se ha defendido y, aunque ha admitido que en 2015 estuvo en la cárcel por hurto, en este caso no ha robado nada, sino que lo han atacado por invadir el territorio de una pandilla. “El que haya dicho que estaba robando y tenga pruebas, que las muestre”, ha dicho Milton en una entrevista. “Pero esto no lo pueden hacer las personas, porque para eso está la ley”.

You May Also Like