Acusan a Tony Blair de saltarse la cuarentena en el Reino Unido

The Telegraph asegura que el antiguo jefe de Gobierno había solicitado una exención especial para acudir a una conferencia en Estados Unidos, pero el Ejecutivo no le otorgó una carta formal que garantizara ese privilegio.

El ex primer ministro británico Tony Blair ha sido acusado de saltarse la cuarentena obligatoria de catorce días en el Reino Unido tras regresar de Estados Unidos, después de que el diario The Telegraphhaya publicado este domingo fotografías del político laborista en un restaurante londinense.

