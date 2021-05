Acusan a Meghan Markle de plagiar a una escritora británica en su libro infantil

Un día después de que Meghan Markle, duquesa de Sussex, anunciara el lanzamiento de su primer libro infantil, The Bench, algunas personas la han acusado de plagiar a una escritora británica.

La mujer del príncipe Harry explicó este martes que el próximo 8 de junio saldrá a la venta en Reino Unido su primer libro, que está basado en la relación entre padres e hijos, y que surge de un poema que le escribió a su marido en el Día del Padre.

“Mi esperanza es que The Bench resuene con todas las familias, sin importar el maquillaje, tanto como con la mía”, explicó Markle en un comunicado, a través del cual subrayó que su familia, y en especial su hijo Archie, le sirvieron para tomar impulso y dar el paso de estrenarse como escritora.

Almost Identical to Corrinne Averiss book “The Boy,on the Bench” Even the cover, identical 😠😠 https://t.co/C7p1o3n3Uy — Lielikealady (@JudithNeile) May 5, 2021

No obstante, el anuncio de la duquesa ha despertado algunas críticas entre quienes piensan que, lejos de basarse en su experiencia, la también actriz ha plagiado a Corrinne Averiss, la autora del libro infantil The Boy on the Bench.

La historia que supuestamente Markle habría copiado trata de la relación entre un padre y su hijo y de la buena sintonía que comparten mientras disfrutan de la naturaleza sentados en un banco.

“¡Espero que el autor al que estafó la demande, qué descaro con ! The Boy on the Bench de Corrinne Averiss”, ha escrito un usuario en Twitter, un mensaje que sigue la estela de otros reproches. “Casi idéntico al libro de Corrinne Averiss The Boy On the Bench, incluso la portada”, se queda otro tuitero.