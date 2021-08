Acusan a Megan Rapinoe de intimidar a sus compañeras para que se arrodillen durante el himno

“Hay mucha presión y, en última instancia, al final del día, nuestro enfoque número uno debería y siempre ha sido ganar primero. En estos momentos, lo que he visto es que hay demasiada polémica por arrodillarse o no hacerlo . Conozco mucha gente en contra de la discriminación y vivo en el sur, en un área más que conservadora aquí en el sur de Carolina del Norte. Por supuesto que tengo amigos de los dos costados, pero creo que el tema de arrodillarse puede ser algo que provoque muchas división ”, opinó la exportera.

