Acusan a manifestantes tras de arrojar sopa de tomate sobre los ‘Girasoles’

El incidente del viernes es el último de una serie de protestas contra obras de arte famosas en un intento por llamar la atención sobre el papel de los combustibles fósiles en el cambio climático. En julio, los miembros de Just Stop Oil se pegaron a una copia de “La última cena” de Leonardo da Vinci en la Royal Academy of Art de Londres.

Dos mujeres jóvenes de la coalición Just Stop Oil arrojaron el contenido de dos latas de sopa de tomate Heinz sobre la pintura, que, según el grupo, tiene un valor estimado de US$ 84,2 millones.

