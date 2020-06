Acusan a Justin Bieber de agresión sexual

Justin Bieber, de 26 años, niega las acusaciones de agresión sexual en 2014 contra una mujer de 21 años en Austin, Texas: “No hay verdad en esta historia”.

Una mujer llamada Danielle afirma que Justin Bieber la agredió sexualmente el 9 de marzo de 2014 en el hotel Four Seasons en Austin.

Danielle dijo que Bieber le pidió a ella y a su grupo que fueran a su habitación en el Four Seasons. Ella dijo que tenía 21 años en ese momento, mientras que Bieber era un año más joven a los 20.

“Justin me hizo aceptar no decirle nada a nadie, o puedo tener serios problemas legales”, dijo Danielle. Luego me pidió que me uniera a él en la cama. Fue entonces cuando me pregunté: “¿Cómo diablos es esto normal?”…

Danielle dijo que accedió a besarlo, pero tenía el objetivo de evitar “ir demasiado lejos” sexualmente con Bieber: “Mi cuerpo se sintió inconsciente. No quiero entrar en detalles sobre lo que sucedió después”.

Bieber, de 26 años, usó su cuenta de Twitter el domingo con una serie de declaraciones que niegan la acusación, y ofrece pruebas que, según él, confirman que no estaba en el lugar donde su acusadora afirma que ocurrieron los hechos.

Justin Bieber dijo que buscará acciones legales contra su acusadora en el caso. ¿En qué quedará esto?

Bieber confirmó que actuó localmente pero estuvo acompañado por su ex novia Selena Gómez para el evento. El cantante publicó una serie de tuits con historias, fotos y recibos que, según dijo, eran consistentes con su afirmación de que no estaba en el Four Seasons, sino en un Airbnb y luego en el Westin, en las noches del 9 y 10 de marzo de 2014, respectivamente.