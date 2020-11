Acusan a Jennifer López de copiar a Beyoncé en los AMAs

Maluma se unió a la cantante de 51 años para interpretar Pa Ti y Lonely de la banda sonora de su próxima película Marry Me. Y aunque muchos fanáticos recurrieron a las redes sociales para elogiar a Jennifer por su increíble actuación, otros se apresuraron a señalar las similitudes entre su interpretación y la interpretación de Beyoncé de Drunk in Love hace seis años.

