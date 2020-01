Acusadora de Weinstein narra su agresión

Weinstein, entonces uno de los hombres más poderosos de Hollywood, le practicó sexo contra su voluntad, afirmó. “Intentaba escaparme, pero me di cuenta de que no servía para nada” frente a un hombre de más de 130 kg, casi tres veces su peso. “Cerré mi alma”, narró Haleyi.

“Cada vez que intentaba levantarme, me volvía a empujar”, relató entre lágrimas. “Seguí tratando de decirle que no, no hagas eso. Le dije que tenía la regla […], dijo.

Una vez dentro del apartamento, Haleyi contó que debió “caminar hacia atrás porque me empujaba con su cuerpo”. Acorralada, se encontró en la habitación de los niños, donde había dibujos pegados en la pared. “Durante todo ese tiempo le dije que no quería nada de eso”, afirmó. El productor la empujó sobre la cama, contó.

