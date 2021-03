Acusado de asesinato en Estados Unidos revela que cometió 15 más

Se trata de un giro en un caso que se extiende por todo el país, pero con muchas preguntas sin resolver, incluyendo cómo es que Lannon está vinculado con los homicidios en Nuevo México. Agentes del FBI, del Servicio Federal de Alguaciles y de varias agencias policiales en Nuevo México, así como policías y fiscales en Nueva Jersey no respondieron a las solicitudes de comentarios el sábado o no contaban con información adicional.

David Chavez, teniente de la policía en Grants, Nuevo México, donde reside Lannon, dijo que las autoridades no tienen indicios de que su confesión de otros 11 asesinatos sea verídica y que no están enterados sobre reportes de homicidios o personas desaparecidas que encajen con su descripción.

