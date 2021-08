Acusación sin imputación: un diseño procesal fríamente calculado

En un inusual ensayo titulado ‘Reflexiones sobre el enjuiciamiento penal de diputados en Panamá’, publicado en un ombligo de la primera sección del periódico La Estrella de Panamá el 10 de diciembre de 2018, Cedalise censura a sus colegas del pleno de la Corte en el tenor siguiente: “Conforme el sentido lógico y la correcta hermenéutica de las disposiciones especiales que regulan este tipo de procedimiento penal ha quedado establecido con lo expuesto anteriormente que no es posible tener como imputación la admisión de la denuncia o querella, pues no existe norma alguna que permita respaldar esa interpretación jurídica”.

Así, el diputado Hernán Delgado, quien fungía como presidente de la Comisión de Gobierno en aquel momento, expresó en dichos debates que: “Hay denuncias a nivel de la Corte Suprema de Justicia porque se dice que ‘el legislador le habló de forma descomedida al corregidor’. Y denuncian al diputado ante el pleno de la Corte, y no hay manera, la denuncia se presentó y se acoge, no importa de dónde venga, aunque sea de robarse una gallina y ese robo de la gallina está metido en la Corte. Tenemos que quitarnos esto de encima”.

You May Also Like