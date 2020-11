Acusación contra Ricardo Martinelli no tiene credibilidad

“Ha sido tan obvio lo que acaba de ocurrir, superamos la cifra de inscritos para convertirnos en partido político y ahora resulta que quieren juzgarme por algo que ya fui declarado no culpable. El pueblo panameño no es tonto. Pillín detrás de todo para inhabilitarme y no corra más” , dijo Martinelli.

El magistrado también indicó que el MP no dejó claro en su solicitud de anulación por qué el Tribunal de Juicio no valoró de buena manera los siete cuadernillos que fueron aportados como prueba documental por la Fiscalía y los querellantes del caso.

“Con base a lo anterior, consideró que el Tribunal de Juicio valoró en debida forma el testimonio de Pittí. Agregó que es preciso dejar claro que el recurrente no señala por qué se le debió dar credibilidad y por qué no debe ser considerado el mismo como un testigo sospechoso” , sentenció.

Fernández, en su argumentación, dijo que el MP en su solicitud de anulación solo se limitó a señalar que se debía de considerar otros elementos periféricos dentro del testimonio de Pittí, sin embargo, no explicó por qué el Tribunal de Juicio no debió tener recelo en el testimonio d el testigo.

