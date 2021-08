Acusación contra Andrew Cuomo: informe de la Fiscalía de Nueva York dice que acosó sexualmente a varias empleadas | Noticias Univision Política

Este martes, Cuomo se refirió a la ‘famosa’ tapa del periódico New York Post, que publicó en la apertura de su edición una foto del gobernador dando un beso en la mejilla a una mujer meses atrás, una imagen que forma parte de los señalamientos en su contra. “Eso no es noticia”, criticó, explicando que ese tipo de acciones (besos en la mejilla) son comunes en él.

En el marco de esa investigación, Cuomo fue interrogado este mes por cerca de 11 horas, según dijo The New York Times citando sus fuentes.

Pero cerca de la 1 pm ET, Cuomo salió a cruzar cualquier rumor de posible renuncia. En su mensaje televisado, el gobernador dijo “eso simplemente no sucedió“, cuando se refirió a una de las acusaciones en su contra sobre presuntos manoseos no deseados.

