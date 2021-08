Acuerdo: Panamá recibirá 650 migrantes por día

En ese sentido, manifestó que los migrantes, en su mayoría, no proceden de Haití aunque sean haitianos, sino de Chile, en donde ya no encuentran fuentes de empleo. También reveló que se busca combatir la trata de personas y las bandas que se dedican a traficar con estas personas. Panamá gasta $20 millones en la atención a migrantes.

