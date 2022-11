Acuerdo de divorcio: la astronómica cifra que deberá pagarle Kanye West a Kim Kardashian por la manutención de sus hijos

Después de que Adidas rompiera su contrato multimillonario con Kanye West debido a sus dichos antisemitas, ex trabajadores del músico afirmaron que compartía de manera rutinaria imágenes explícitas de su ex Kim Kardashian y videos pornográficos con sus empleados como una “táctica de intimidación”, reveló en un artículo de la revista Rolling Stone.

Kardashian , que se casó con West en 2014, ha triunfado en la televisión con el reality “ Keeping Up with the Kardashians ”, y es una de las celebridades más populares en las redes sociales (tiene unos 200 millones de seguidores en Instagram).

