Acuerdo con TikTok sería después de las elecciones

El proceso avanza lento en parte debido al volumen de detalles que deben resolverse, dijeron algunas de las personas, que pidieron no ser identificadas porque las negociaciones son privadas. Además, el destino de TikTok Global ha caído más abajo en la lista de prioridades del presidente, que busca obtener la aprobación para un nuevo juez de la Corte Suprema y se centra en su campaña de reelección, dijeron algunas de las personas. El proceso se complica aún más tras el diagnóstico del presidente con la Covid-19, que se dio a conocer el viernes temprano. Un representante de TikTok se negó a comentar, mientras que Oracle no respondió de inmediato a un pedidp de comentarios. Cfius no confirma, niega ni comenta su trabajo.

