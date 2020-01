Acuerdo con el PNUD podría extenderse por cinco años

Sin embargo, hay quienes consideran que un Reglamento Interno no está por encima de la Constitución, que en base al artículo 313, numeral 2, le dio vida al proyecto de acto constitucional. Por ello la discusión de la reforma debería suspenderse y no retirarse el 16 de enero, pues la Asamblea ya inició un proceso. Ávila, por su parte, dijo que el jueves estarían analizando el tema de las reformas constitucionales. Se conoció que la Comisión podría respaldar el criterio del asesor González.

Se establece que los representantes de estas mesas discutirán conceptos, principios y temas, sin entrar en la formulación puntual de artículos de la Constitución. “En los niveles locales se buscarán acuerdos entre los actores para la presentación de propuestas. Sin embargo, en caso de no conseguir consensos, la propuesta no será descartada, sino que será enviada a la mesa nacional”.

You May Also Like