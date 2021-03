Acuerdo afecta plan de ordenamiento territorial de San Francisco

Mientras, el presidente de la Comisión de Vivienda, Abdiel Sandoya, señaló que el acuerdo municipal sobre el plan distrital no será aprobado a “tambor batiente”, ya que tienen todo el tiempo del mundo para hacer los ajustes. “Aquí, cada uno de nosotros representa a su corregimiento y vamos a velar porque este documento llene las expectativas de todos. Aquí no hay nada escrito en piedra”, recalcó.

A juicio del activista, si no hay transparencia no se puede hablar de una nueva propuesta. “No hubo una dinámica para que la ciudadanía se sienta partícipe. Ya los representantes de corregimiento son pequeños alcaldes y tienen la responsabilidad de planificar su territorio. Hay que darle participación a la ciudadanía en este debate, para que salga un documento de calidad”, concluyó Solís.

Una de las primeras en tomar la palabra fue María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, quien hizo énfasis en que la reunión de la comisión no debe considerarse una consulta ciudadana, ya que si bien representan a muchas comunidades, no puede darse por sentado que lo decidido en la comisión es lo que anhelan los residentes del distrito.

